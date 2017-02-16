Amasya’da 3 katlı restoranın çatı katı yandı

AMASYA'da bir restoranın çatı katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Amasya'nın Kocacık Mahallesi Serhat Sinan Sağıroğlu Sokağı'ndaki üç katlı restoranda yangın çıktı. Çatı katında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin yükseldiği yangında 3 katlı restoranın çatı katı tamamen yandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi, Yangının bulunduğu bölgede polis geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yükselen alevleri diğer binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık 30 dakika süren yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA