Amasya’da bonzai operasyonu: 2 gözaltı (2)

MERZİFON'DAKİ OPERASYONDA DA 4 GÖZALTI

Amasya'nın Merzifon İlçesi'nde de bonzai satışı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Samsun'dan Merzifon'a uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Mezifon Akif Gülle Bulvarı'nda polis tarafından durduruyan 05 DG 888 plakalı otomobilde yapılan aramada, 250 içimlik bonzai ele geçirildi. Araçta bulunan E.A. (30), E.Ç. (27), F.A. (25) ve K.K. (24) gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

DHA