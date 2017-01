Amasya'da 'domuz safarisi'

AMASYA’da özel bir firma tarafından 10 yıldır organizasyonu yapılan 'domuz safarisi'ne, Avrupalı avcılar ilgi gösterdi.

Amasya'da hizmet veren özel bir firma aracılığıyla organizasyonu yapılan ve 10 yıldır devam eden 'domuz safarisi'ne Fransa, Belçika, Avusturya ve Alman avcılar ilgi gösteriliyor. Her yıl kış sezonunda yapılan etkinlik, 2 grup halinde ve 10 kişilik gruplar halinde yapılıyor.

'Domuz safarisi'nde rehberlik eden 43 yaşındaki Hayati Hombac, "Her yıl kış sezonunda Fransa, Belçika, Avusturya ve Almanya’dan gelen domuz safarisine meraklı avcılar, Amasya’ya gelerek domuz avlıyorlar. Bizler kendilerine sadece güzergah konusunda yardımcı oluyoruz. Kendileri diğer ihtiyaçlarını ve kamp malzemelerini yanlarında getiriyorlar" diye konuştu.

Domuz safarisinde vurulan domuzların hem larını çeken, hem de kendileri vurdukları hayvanların önünde çektiren Avrupalılar, düzenlenen organizasyona farklı bir heyecan getiriyor.

HER AVCI 2 DOMUZ VURABİLİYOR

Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, her yıl resmi izinle yapılan domuz avında, kişi başı 500 TL yatırıldığı ve her bir avcının en fazla 2 domuz vurma hakkının bulunduğu belirtildi.

DHA