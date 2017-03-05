Amasya'ya 'en büyük' açık alan led aydılatma sistemi kuruldu

AMASYA'da bulunan ve 20 bin metrekare alanı kapsayan tarihi Harşena Dağı ve Harşena Kalesi'ne yaptırılan LED aydınlatma sistemi, büyüklük ve ölçek bazında Türkiye'nin en büyük açık alan aydınlatma sistemi olarak bir ilki gerçekleştirdi. Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Faruk Aykutlu, "Harşena Dağı ve Kale'nin Aydınlatılması Projesi büyüklük ve ölçek bazında bakıldığında ülkemizde gerçekleştirilen en büyük açık alan LED aydınlatma projelerindendir" dedi.

Amasya il merkezine 3 kilometre uzaklıkta olan ve MÖ 120 ile MÖ 63 yılları arasında Pontus Kralı Mithridates tarafından yaptırıldığı belirtilen Harşena Dağı ve Harşena Kalesi'nde Amasya İl Özel İdaresi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın ortaklaşa hazırladığı Harşena Dağı ve Kale'nin Aydınlatılması Projesi yaklaşık 3 milyon TL'ye mal oldu. 20 bin metrekarelik alanı kapsayan tarihi Harşena Dağı ve Harşena Kalesi'ne yaptırılan LED aydınlatma sisteminin, gerek büyüklük gerekse ölçek bazında Türkiye'nin en büyük açık alan LED aydınlatma sistemi olduğu belirtildi.

Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Faruk Aykutlu, 10 ay içerisinde tamamlatılmış ve proje kapsamında 20 bin metrekarelik alanın aydınlatıldığını söyledi. Aykutlu, bu alanın içerisinde Kral Kaya Mezarları, Kızlar Sarayı Mevkii ve burada bulunan tarihi surların, Harşena Kalesi, şehri ikiye ayıran ve geçmişten günümüze medeniyetlere hayat vermiş Yeşilırmak’ın kenarında bulunan tarihi Yalıboyu evleri, Yalıboyu sur duvarları ve Yeşilırmak üzerinde bulunan tarihi köprüleri bulunduğunu söyledi. Aykutlu, "Proje kapsamında aydınlatılan tüm bölgeler dahil olmak üzere 2 bin 362 adet çeşitli boylarda aydınlatma armatürü, 3 bin 600 metre çeşitli ölçülerde fiber optik kablo, 11 bin metre data kablosu, 20 bin metre çeşitli ölçü ve ebatlarda enerji kablosu, aydınlatma sistemi için gerekli cihaz ekipman ve yazılım sistemi, armatür ve kablolar için muhafaza boruları, ankraj elemanlar kullanılmıştır. Kullanılan tüm aydınlatma ürünleri LED ürünlerdir" dedi. Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Faruk Aykutlu, şöyle dedi:

"Harşena Dağı ve eteklerini aydınlatmak için bölgeye LED projektörler yerleştirilmiştir. Projektörlerin haricinde kullanılan tüm armatürler dahili olarak adresli ve data sürücülerine sahiptir. Bu yüzden tüm aydınlatma sahasında data ve fiber kablolar kullanılmış ayrıca kumandalı panolar yerleştirilmiştir. Harşena Dağı ve kalenin Aydınlatılması Projesi gerek büyüklük gerekse ölçek bazında bakıldığında ülkemizde gerçekleştirilen en büyük açık alan LED aydınlatma projelerindendir. Projemiz ile Amasya yeni bir çehreye kavuşmuştur."

DHA