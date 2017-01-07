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İstanbul Haberi: Ambulans yolda kalınca içindeki hasta karşı yönden gelen başka bir ambulansa koyuldu

Ambulans yolda kalınca içindeki hasta karşı yönden gelen başka bir ambulansa koyuldu
02:037 Ocak 2017
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Ambulans yolda kalınca içindeki hasta karşı yönden gelen başka bir ambulansa koyuldu
Ambulans yolda kalınca içindeki hasta karşı yönden gelen başka bir ambulansa koyuldu

İSTANBUL'da akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bayrampaşa'da Eyüp Silahtar – Gaziosmanpaşa TEM bağlantı yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle kalan araçlar nedeniyle ilerleyemeyen ambulansın içindeki hasta şans eseri şans yönden gelen başka bir ambulansa koyuldu. Kar yağışı nedeniyle birçok noktada trafik kilitlendi. Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Avasköy Yolu Caddesi'nde bir çok araç yoğun kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar kar lastiği olmayan araçların trafiğe çıkmasına tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar ise belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmasında yetersiz kaldığını belirtti.

 

(lı)

DHA

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