Amed SportifKocaeli Birlikspor: 1-0

Selim KAYA / DİYARBAKIR, (DHA)

STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi

HAKEMLER: Yiğit Arslan (xx), Kürşathan Akın (xx), Hakan Karabalcık (xx)

AMED SPORTİF: Kurtuluş (xxx) Kamil (xxx), Ercan (xxx), Tekin (xx) (Dk. 76 Koray xx), Yusuf (xx), Şevket (xxx), Şahin (xxx), Abdullah (xxx), Mehmet Sıddık (xxx) (Dk. 86 Emre Tekin), Okan (xxx), Mansur (xxx) (Dk. 90+2 Ercüment)

KOCAELİ BİRLİKSPOR: Ahmet (xx)- Kürşat (x) (Dk. 78 Mehmet Gürkan x), Turgay (x), Ali Kemal (x), Umut (xx), Onur (x) (Dk. 71 Aydın x), Erdi (x), Fatih (x), Uğur (x), Gökhan (x), Burak (x)

GOL:Dk.30 Mehmet Sıddık (Amed Sportif Faaliyetler)

SARI KARTLAR: Mehmet Sıddık, Okan, Kamil (Amed Sportif Faaliyetler), Uğur (Kocaeli Birlikspor)

SYOR Toto 2'nci Ligi Beyaz Grup'ta Amer Sportif, sahasında Kocaeli Birlikspor'u 30'uncu dakikada Mehmet Sıddık'ın attığı golle 1-0 mağlup etti.

19’uncu dakikada Şevket’in kafayla ceza alanına gönderdiği topa Kamil rövaşatayla vurdu kaleci Ahmet topu tuttu.

22’nci dakikada Yusuf’un sağdan ceza alanına gönderdiği topun gelişine Abdullah voleyle vurdu. Amed Sportif, bu pozisyonda Gökhan’ın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle uzun süre itirazlarda bulundu.

26’ıncı dakikada Abdullah’ın direkten dönen topuna Şevket uzanarak kafayı vurdu ve topu filelere gönderdi. Maçın hakemi Yiğit Arslan yardımcısının uyarısıyla ofsayt gerekçesiyle golü saymadı.

27’inci dakikada ani gelişen atakta Erdi kafa vurdu üst direğe çarpan top dışarı çıktı.

39’uncu dakikada Ercan’ın aşırtma pasında Mehmet Sıddık topu yerden plase bir vuruşla filelere gönderdi: 1-0.

DHA