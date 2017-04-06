Amedsporlu Deniz 1.5 yıl hapse çarptırıldı, ceza ertelendi

TÜRKİYE 2'nci Ligi'nde mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü futbolcusu Deniz Naki hakkında, 'Terör örgütü propagandası' suçundan verilen beraat kararının, Cumhuriyet savcısının itirazı üzerine Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3'üncü Ceza Dairesi tarafından bozulması üzerine yeniden yargılama yapıldı. Futbolcu Deniz Naki'ye ilk duruşmada 1.5 yıl 22 gün hapis cezası veren mahkeme, cezanın 5 yıl süreyle ertelenmesine karar verdi.

Sosyal medya hesaplarında 'Terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla hakkında Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Amedspor futbolcusu Deniz Naki, 8 Kasım 2016 tarihinde yapılan ilk duruşmada beraat etti. Gerekçeli kararın açıklanması ardından, Diyarbakır'da bulunan bir Cumhuriyet Savcısı, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf başvurusu yaparak, Naki'nin beraatine itiraz etti. Başvuruyu değerlendiren Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3'üncü Ceza Dairesi, Naki hakkında verilen beraat kararını bozarak, yargılamanın yeniden yapılması için dosyayı yerel mahkemeye gönderdi. Bozma kararı ardından Deniz Naki'nin yeniden yargılaması bugün Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Deniz Naki ile avukatlarının katıldığı duruşmayı, HDP milletvekilleri Ziya Pir, Feleknas Uca, Avrupa Parlamentosu milletveli Fabio De Masi ve Almanya eski milletvekili Norman Peach de izledi. Duruşmada ilk söz hakkı verilen Deniz Naki, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise Naki'nin 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan cezalandırılmasını istedi. Naki'nin avukatları Ahmet Özmen, Soran Haldi Mızrak ve Seval Paksoy ise bozma kararına katılmadıklarını belirterek, "Bu olay milliyetçi gruplarca çok fazla köpürtülerek kamuoyunun önüne geldi. Daha önce verilen beraat kararı toplumda çok olumlu karşılandı. Yasal olarak istinaf kararına direnmek mümkün değil. Ancak bu durumda mahkemenin yeni bir gerekçe ile yeni bir beraat hükmü vermesini bekliyoruz. Müvekkilimizn paylaşımları propaganda içermemektedir. Paylaşımların hiç birinde şiddet içeren bir unsur yoktur. Paylaşımlar tamamen barış mesajı içermektedir. Bu paylaşımlar ifade hürriyeti kapsamındadır" diye savunma yaptı.

Kararını açıklayan mahkeme Deniz Naki'nin 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmasına ve bu cezanın 5 yıl boyunca ertelenmesine hükmetti. Naki'nin 5 yıl boyunca benzer bir suç işlemesi durumunda erteleme kararının kaldırılacağı bildirildi.

Deniz Naki'nin avukatı Soran Haldi Mızrak, duruşmadan sonra mahkemenin kanuni zorunluluk nedeniyle önceki kararında direnemediğini belirterek, şöyle dedi:

"Mahkemenin kanımızca istemeyerek vermiş olduğu bir karar var. Çünkü dün 'Siyah' dediğine bugün 'Beyaz' demek zorunda bırakıldı. Kanunda böyle bir sıkıntının olması 1 yıl 6 ay ceza ile sonuçlandı. Bu karara karşı istinaf yolu yine açık. Biz istinaf edeceğiz. Ne yazık ki Türkiye'de bu tür kararlar çıkmak zorunda kalıyor. Mahkemelerin şehrin koşullarını, zamanın gerekliliğini gözeterek verdiği kararlar, o dosya ile hiç bir şekilde ilgisi, bilgisi olmayan istinaf mahkemelerince bozuluyor. İstinaf kararının sonucunu bekleyeceğiz. Orada bu kararın bozulmasını umacağız."

Verilen kararın kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirten Deniz Naki ise, "İlk mahkememde beraat etmiştim. Böyle bir sonuçla buradan çıkmak üzücü birşey. Ben barış mesajı vermiştim. Savaşa karşı olduğumu söylemiştim. Bundan dolayı cezalandırıldım. Ben barışa aşık bir insanım. Her zaman bu mesajları yine vereceğim. Bedeli ne olursa olsun ödemeye hazırım" diye konuştu.

Duruşmayı izleyen Avrupa Parlamentosu milletvekili Fabio De Masi ise Deniz'in herhangi bir suç işlediğini düşünmediğini belirterek, şöyle dedi:

"Verdiği mesajlar tamamen barışa yönelikti. Barışa dair bunun gibi ifadeler suç olarak görülmemeli. Kararın kendisi, mahkemenin verdiği hükmün bağımsız bir şekilde alındığına dair şüpheler doğuruyor. Barışa söylemleri cezalandırılmamalı. Deniz daha önce Hamburg Saint Paul takımında oynamıştı. Hamburg'da Kürtler, Türkler, Almanlar Deniz'i tanıyor ve destekliyor. Biz de desteğimizi arttırarak devam ettireceğiz."

DHA