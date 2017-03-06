Ameliyat edilecek Suriyeli pilot uyutuluyor

HATAY'ın merkez ilçesi Yaylacık Mahallesi kırsalına düşen Suriye rejimine ait MIG 21 tip savaş uçağının Altınözü İlçesi yakınlarında bulunan pilotu 56 yaşındaki Albay Mehmet Sufhan'ın, Hatay Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor.

4 Mart'ta saat 18.30 sıralarında Yaylacık Mahallesi'nde düşen Suriye uçağından fırlatma koltuğu ile atlayan pilot Albay Mehmet Sufhan da 9 saat süren arama kurtarma çalışması sonucu enkaza 40 kilometre uzaklıkta, bitkin halde bulundu. Hatay Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi Servisi'nde tedaviye alınan Sufhan'ın belinde kırık, omurgasında zedelenme olduğu saptandı. Uyutulan Sufhan'ın ameliyat edilmesi bekleniyor. Albayın tedavi edildiği odanın bulunduğu kat güvenlik güçleri tarafından kontrol altında tutuluyor. Olası bir saldırıya karşın odaya girip çıkışlara da kontrollü izin veriliyor.

Suriye'nin İdlib kentinde muhalifler tarafından vurulmuş olabileceği üzerinde durulan uçağın Yaylacık Mahallesi kırsalındaki enkazına hala kimse yaklaştırılmıyor. Jandarma ekipleri tarafından çembere alınan enkazda inceleme yapacak uluslararası kaza kırım ekibinin oluşturulması için Türkiye ve Rusya arasında görüşmeler yapıldığı bildirildi. Rusya'dan konunun uzmanlarından oluşan bir heyetin bölgeye gelmesinin beklendiği kaydedilirken, kaza kırım ekibinde hangi ülkelerden uzmanların bulunacağı konusunda da görüşmeler devam ettiği kaydedildi.

YA HATAY'A DÜŞSEYDİ

Öte yandan Amanos Dağı eteklerine düşen uçağın şehir merkezine düşme ihtimali de Hataylıları korkuttu. Uçağın şehir merkezine düşmesi halinde can kaybı yaşanabileceğini ileri süren vatandaşlar, sınırda angajman kuralları geçerliyken ve tüm askeri önlemler alınmışken, Suriye savaş uçağının sınırdan yaklaşık 50 kilometre içeriye düşmesinin kafalarda soru işaretleri oluşturduğuna dikkat çekti.

DHA