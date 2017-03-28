Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Diyarbakır Haberi: Amerika destekli DSG'nin ele geçirdiği havaalanının ları

Amerika destekli DSG'nin ele geçirdiği havaalanının ları
17:3728 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Amerika destekli DSG'nin ele geçirdiği havaalanının ları
Amerika destekli DSG'nin ele geçirdiği havaalanının ları

SURİYE'de, Rakka'yı DEAŞ'tan temizlemek için başlatılan operasyon kapsamında önceki gece Demokratik Suriye Güçleri tarafından ele geçirilen Tabka havaalanının ilk kez ları yayınlandı. DEAŞ'ın havaalanı pistlerine uçakların inmemesi için kum döktüğü ve bazı pistlere de araç koyduğu görüldü.
Rakka operasyonu Koalisyon güçlerinin hava desteği ve Amerika ordusunun hava indirme ile bölgeye indirdiği Deniz piyadelerinin öncülüğünde DSG tarafından yürütülürken, önceki gece ele geçirilen ve DEAŞ'tan temizlenen Tabka havaalanının ları ilk kez yayınlandı. Tahrip edilmiş bazı savaş uçaklarının bulunduğu alanda, DEAŞ'ın uçakların piste inmemesi için hava alanı pistlerine kum döktüğü ve bazı pistlere de araç koyduğu görüldü.

DHA

Göztepe neden İstanbul’un yeni ‘Gözde’si oldu?
Keşfet

Göztepe neden İstanbul’un yeni ‘Gözde’si oldu?

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar