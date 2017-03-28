Amerika destekli DSG'nin ele geçirdiği havaalanının ları

SURİYE'de, Rakka'yı DEAŞ'tan temizlemek için başlatılan operasyon kapsamında önceki gece Demokratik Suriye Güçleri tarafından ele geçirilen Tabka havaalanının ilk kez ları yayınlandı. DEAŞ'ın havaalanı pistlerine uçakların inmemesi için kum döktüğü ve bazı pistlere de araç koyduğu görüldü.

Rakka operasyonu Koalisyon güçlerinin hava desteği ve Amerika ordusunun hava indirme ile bölgeye indirdiği Deniz piyadelerinin öncülüğünde DSG tarafından yürütülürken, önceki gece ele geçirilen ve DEAŞ'tan temizlenen Tabka havaalanının ları ilk kez yayınlandı. Tahrip edilmiş bazı savaş uçaklarının bulunduğu alanda, DEAŞ'ın uçakların piste inmemesi için hava alanı pistlerine kum döktüğü ve bazı pistlere de araç koyduğu görüldü.

DHA