Amerikan istihbarat şefleri, Trump ve Rusya konusunda ifade verdi

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James B. Comey, Başkan Donald Trump ile Rusya arasında var olduğu ileri sürülen ilişkinin soruşturulduğunu açıkladı.

Trump ile Rusya arasındaki olası ilişki ilk kez resmi olarak dile getirildi. FBI Direktörü Comey, Trump’ın eski ABD Başkanı Barack Obama’nın kendisini ‘telekulakla dinlettirdiğine’ ilişkin ellerinde hiçbir bulgu olmadığını söyledi.

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi’nde, Ulusal Güvenlik Kurumu Başkanı Mike Rogers ile birlikte ifade veren Comey, Rus hükümetinin 2016 seçimlerine müdahale etme çabalarına ilişkin soruşturma yürütüldüğünü doğruladı ve Trump’ın seçim kampanyası görevlileri ile Rus hükümeti arasında var olduğu öne sürülen soruşturmanın da dosyada olduğunu söyledi. Comey soruşturmada, kampanya ve Rusya arasında herhangi bir işbirliği olup olmadığını ve herhangi bir suç işlenip işlenmediğini araştırdıklarını ifade etti.

"Rusya veritabanlarımıza saldırdı, Obama görmezden geldi"

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Nunes de, Rusya’nın ABD seçimlerinde veritabanlarına saldırı düzenlediğinin bilindiğini belirtti. Bunun komite için bir sürpriz olmadığını, yıllardır Rusya’nın saldırılarını yakından izlediklerini belirten Nunes, ‘Konuyu birçok kez Obama yönetimine ilettik. Ancak Obama yönetimi, tüm kanıtlara karşı, komite kararı olan Putin’le olan ilişkileri ‘sıfırlayabileceğimiz’ uyarılarını görmezden geldi’ diye konuştu.

"Demokrasi tarihimizdeki en şok edici ihanetlerinden biri"

Ulusal Güvenlik Kurumu Başkanı Mike Rogers da, İngiliz istihbaratından Trump hakkında casusluk faaliyetleri yürütmesini istediğine yönelik iddiaları yalanladı.

Demokrat Partili California Temsilciler Meclisi Üyesi Adam B. Schiff ise, "Önemli olan ne Ruslar demokrasimize başarılı bir şekilde müdahale ettiler, ABD vatandaşlarının onlara yardımının olup olmadığını henüz bilmiyoruz Trump’ın kampanya görevlilerinin birçoğunun Rusya ile bağları var. Trump kampanyasında Rusları desteklemek ya da yatıştırmak yalnızca ciddi bir suç değil, aynı zamanda demokrasi tarihimizdeki en şok edici ihanetlerinden birini gösterir’ dedi

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Görüntü Dökümü:

– ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi’nde Comey ve Nunes'in konuşmaları

DHA