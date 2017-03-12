Amsterdam'a giden Türk yolculardan Hollanda'ya tepki

TÜRK Hava Yolları (THY) ait Hollanda’nın Amsterdam kentine giden Türk yolcular, gazetecilere Hollanda ile Türkiye arasında yaşanan diplomatik krizle ilgili konuştular.

25 yıldan beri Hollanda’da yaşayan Ali Özdemir, “Biz orada çalışan ve yaşayan insanlarız. Son günlerde yaşanan baskı çok gereksiz. Demokratik bir ülke herkes istediği gibi oyunu kullanabilir, istediği gibi seçim yapabilir. Orada 3 gün sonra bir seçim yapılacak bunu bir malzeme olarak kullanıyorlar. Kısacası bu da Türkiye oldu. Çünkü Wilders’in partisi, hükümet partisine çok yaklaştı. Bu yüzden de bunu malzeme yaptılar. Biz Hollandalılarla iç içe yaşıyoruz. Benim çocuklarım orada büyüdü. Onların okulunda okuyup onların diline alıştı. Herhangi bir sıkıntımız yok ama son bir haftada Türkiye’yi malzeme olarak kullanıyorlar” dedi.

TÜRKLÜĞÜMÜ KİMSE ELİMDEN ALAMAZ

Hollanda vatandaşı olan Hatice Argın ise, “İnsan ayrımcılığı yapıldığı için çok kötü. Çünkü Türkiye’den birisi gelmiş konsolosluğa girmesi gerekirdi. İsterdim ki bütün ülkeler kardeş olarak yaşasın. Hollanda vatandaşıyım ama benim Türklüğümü kimse alama elimden” diye konuştu.

BİZİM KİMSEYE İHTİYACIMIZ YOK

Hollanda’da yaşayan Türk vatandaşı Sait Yanık ise “Bizim bakanımızı Hollanda’ya almamaları büyük bir saygısızlık. Buna karşılık İsrail başbakanı geldiğinde onu alıyorlar, diğer başbakanları ve bakanları alıyorlar ama bize geldiği zaman almıyorlar. Tabii ki bu bunun nedenleri var; biz Türkiye olarak gittikçe güçleniyoruz. Başka ülkelere artık boyun eğmeye gerek yok. Yeni kimseye ihtiyacımız yok. Bu Avrupa’yı biraz rahatsız ettiği için sorular var. Tabii ki Hollanda’da sorunlar var bu yeni değil devamlı vardı. Hollanda ikiyüzlü bir ülkedir, hangisi işine geliyorsa o şekilde yapar. Şuanda da büyük Avrupa’da onu öne sürdüler” diye konuştu.

DHA