Anadolu Adliyesi girişinde 6 ayda ele geçen suç aletleri...

Arzu KAYA/İSTANBUL,(DHA)ANADOLU Adalet Sarayı'na girişlerdeki aramalarda güvenlik görevlileri tarafından son 6 ayda ele geçirilen suç aletleri ile adliye girişinde emanete bırakılıp unutulan yaklaşık 7 bin 500 eşya sergilendi.

*Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun, "Buradan seslenmek istiyorum adliyemizden hizmet almak için gelen vatandaşlarımıza, avukat, hakim ve savcı meslektaşlarımıza. Bizlere bunları görerek kapıdaki güvenlik kontrollerinde yardımcı olmalarını istirham ediyorum"

Anadolu Adalet Sarayı'na girişlerdeki aramalarda güvenlik görevlileri tarafından son 6 ayda ele geçirilen suç aletleri ile adliye girişinde emanete bırakılıp unutulan eşyalar sergilendi.

YAKLAŞIK 7 BİN 500 MALZEME

Adliyenin E Blok zemin katında bulunan Şehit Mehmet Selim Kiraz Sergi Salonu'nda sergilenen yaklaşık 7 bin 500 malzemenin çoğunluğunu bıçak, odun, makas gibi suç aletleri oluşturdu. Adliyeye girişteki x-ray cihazına takılan, güvenlik görevlilerin yaptığı aramalarda veya otopark girişinde arabaların içinde ele geçirilen suç aletlerinin yanı sıra, vatandaşların adli emanete bırakıp sonrasında almadığı veya unuttuğu eşyalar da sergide yer alıyor.

SOPALARIN ÜZERİNDEKİ YAZILAR DİKKAT ÇEKTİ

Sergilenenler aletler arasında cep telefonu görünümlü şok cihazı, granit spirali, kazma, kürek, balta, keser, çatal gibi ilginç malzemelerin yanı sıra arabalarda yapılan aramalarda ele geçirilen bazı sopaların üzerinde "haydar", "hakyemez", "ağrı kesici", "cennetten çıkma" gibi yazıların bulunması dikkat çekti.

"GÜVENLİK KONTROLLERİ SIRASINDA ELE GEÇİRİLEN EŞYALAR"

Eşyalara ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun, "Bu suç eşyaları son 6 ayda adliyemizde hizmet almak maksadıyla gelen vatandaşların güvenlik kontrolleri sırasında kapılarda yapılan aramalarda ele geçirilen eşyalar. Bunların hepsi suç eşyası değil. Ama şurada gördüğünüz şişler tamamıyla suç işlemek veya birilerine zarar vermek maksadıyla. Mesela sopalar muhtemel bir kavga ve kargaşa anında kullanıp başkalarına zarar vermek maksadıyla bulundurulan aletler. Polisin, özel güvenliğin ne kadar ciddi ve hassas bir biçimde arama yaptığını ve bunları da yakaladığını görmek bizi mutlu ediyor" dedi.

"GERİ DÖNÜŞÜM ŞEKLİNDE EKONOMİYE KAZANDIRMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Aletlerin suç teşkil edenlerinin müsadere edileceğini belirten Başsavcı Fehmi Tosun, "Ekonomik olarak değerlendirilebilecek olanları değerlendireceğiz. Mesela makasları ihtiyaç olan birimlerimizde kullanabiliriz. Metalleri eritebilecek bir metal fabrikasına verip erittirebiliriz, tekrar geri dönüşüm şeklinde. Geri dönüşüm şeklinde tekrar ekonomiye kazandırmayı düşünüyoruz. Sopaları odunculara verip yaktırabiliriz" diye konuştu.

"GÜVENLİK KONTROLLERİNDE YARDIMCI OLMALARINI İSTİRHAM EDİYORUM"

Adliye kapılarında aramalar nedeniyle tartışma yaşandığını ifade eden Başsavcı Tosun, "Ama işte gördük şu yakalananlar bu olayın vahametini yansıtıyor. Buradan seslenmek istiyorum adliyemizden hizmet almak için gelen vatandaşlarımıza, avukat, hakim ve savcı meslektaşlarımıza. Bizlere bunları görerek kapıdaki güvenlik kontrollerinde yardımcı olmalarını istirham ediyorum" dedi.

Başsavcı Fehmi Tosun açıklamalarının ardından cuma gününe kadar sergilenecek olan eşyaları basın mensuplarına gösterdi.



DHA