Anadolu Jet'ten çocuklar için 23 Nisan kampanyası

ANADOLU'yu birbirine bağlamak amacıyla Ankara merkezli olarak kurulan bir THY markası Anadolu Jet, 23 Nisan Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği bir kampanya ile bütün çocukları bir ay süreyle yüzde 50 indirimli uçuracaklarını açıkladı.

“Bu kampanya çocukları havalara uçuracak" diye duyurulan kampanyanın uçuş tarihinin 10 Nisan 2017 ile 10 Mayıs 2017 tarihleri arasında olacağının bildirildiği açıklamada şöyle denildi:

“ 23 Nisan Kutlu Olsun, Çocuklar yüzde 50 İndirimle Havalara Uçsun Biletleme tarihleri : 01 Nisan 2017 – 30 Nisan 2017, uçuş tarihleri: 10 Nisan 2017 – 10 Mayıs 2017.Kampanyadan 212 yaş arası çocuklar yararlanabilir. 28 Nisan-02 Mayıs 2017 tarihleri arasındaki uçuşlar kampanyaya dahil değildir.

Kampanya kapsamında alınacak biletlerde vergi ve harçlar hariç tutar üzerinden %50 indirim sağlanmaktadır. İndirimin geçerli olabilmesi için rezervasyonların anında biletlenmesi gereklidir.

Kampanya ortak (codeshare) uçuşlarda geçerli değildir. Kampanya kapsamında alınan biletlerde orijinal bilet kuralları geçerlidir. Kampanya tüm satış kanallarında geçerlidir.

AnadoluJet, kampanyayı durdurma ve kampanyayla ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar. “

Bu arada THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’de konuyla ilgili olarak attığı bir tweett’de, “Bütün çocukların yüzleri gülsün diye" dedi.

DHA