Anadolu Yıldızı2017 tatbikatı başladı

ANADOLU Yıldızı-2017 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı, Ege Denizi'nin uluslararası sularında başladı. Ege Ordu Komutanlığı'nın koordinesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın, Sakız ve Midilli adalarının arasında kalan bölümde gerçekleştirdiği tatbikata, Yunanistan'ın tepkisi üzerine, AB üyesi 4 ülkeden 7 gözlemci katılmaktan vazgeçti. Tatbikatın yapıldığı anlarda, Çeşme İlçesi'nden lastik botla denize açılan, 3'ü bebek toplam 30 kaçak göçmen de yakalandı.

Ege Ordu Komutanlığı koordinesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından uydu yardımlı arama kurtarma sistemi kullanılarak icra edilen Anadolu Yıldızı-2017 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Bülent Olcay'ın da katılımıyla başladı. Anadolu Yıldızı-2017'nin ilk aşamasında, planlanan senaryo gereği, Ege Denizi'nin uluslararası suları ve hava sahasında, Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nde batmakta ve yanmakta olan bir ticari geminin yardım talep etmesi üzerine ekipler harekete geçti.

Yunanistan'ın Sakız ve Midilli adalarının arasında kalan bölümde yanan ve batan ticari geminin yardım çağrısı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ve Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne bildirildi. Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nin başlattığı harekatta, senaryo gereği imkanların yetersiz olması nedeniyle TSK Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nden yardım talebinde bulunuldu. Talep üzerine, TSK Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından; kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlıkları arama kurtarma koordinasyon merkezlerine müşterek arama kurtarma harekatı başlatma emri verildi.

GÖREV BAŞARIYLA TAMAMLANDI

İzmir Körfezi'ne 53 deniz mili mesafede olan bölgeye Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 fırkateyn, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 arama kurtarma uçağı ve 1 arama kurtarma helikopteri, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan da 2 arama kurtarma gemisi ile 6 Sahil Güvenlik botu ve 2 arama kurtarma uçağı sevk edildi. Nefes kesen tatbikatta, kazazedeleri temsilen denize bırakılan görevliler ile cansız mankenler, olay yerine intikal eden unsurlar tarafından kurtarıldı. Senaryo gereği yanan ticari gemi ise Sahil Güvenlik gemilerinin müdahalesiyle söndürüldü.

YUNANİSTAN'DAN GÖZLEMCİLERE KATILMAMA ÇAĞRISI

Geçtiğimiz yıllarda Anadolu Yıldızı Arama Kurtarma Tatbikatına gözlemci olarak katılan Yunanistan'ın, hiçbir silah kullanılmadan arama kurtarma amacıyla gerçekleştirilen tatbikata tepki gösterdiği belirtildi. Askeri kaynaklar, Yunanistan'ın, tatbikatı izlemek isteyen davetli ülkelerin askeri ateşelerini arayarak, tatbikata katılmamalarını istediğini ifade etti. Yunan tarafının bu tepkisi üzerine Avrupa Birliği (AB) üyesi 4 ülkeden 7 gözlemcinin tatbikata katılmaktan vazgeçtiği anlaşıldı. Daha önce 16 ülkeden 27 yabancı gözlemcinin katılacağı açıklanan tatbikata ,12 ülkeden 20 yabancı gözlemci katıldı. Yerli ve yabancı gözlemciler ile basın mensuplarının TCSG Güven gemisinden takip ettiği tatbikatın ilk safhası, katılan unsurların tören geçişiyle son buldu.

TATBİKAT SIRASINDA KAÇAKLAR YAKALANDI

Öte yandan, Anadolu Yıldızı-2017 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın yapıldığı anlarda, Çeşme'de görevde bulunan bir Sahil Güvenlik botu, Pırlanta Plajı'ndan lastik bot içinde çok sayıda kaçak göçmenin denize açıldığını belirledi. Yunanistan'ın Sakız Adası'na gittiği belirlenen lastik bottaki, 3'ü bebek toplam 30 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalanarak, olası bir facianın önüne geçildi.

İKİCİ AŞAMA YARIN KARADA YAPILACAK

Tatbikatın ikinci aşaması 4 Mayıs Perşembe günü İzmir'in Menemen ilçesindeki Dumanlı Dağı'nda gerçekleştirilecek. Anadolu Yıldızı-2017'nin kara safhasında, bu kez kaybolan dağcılar için harekete geçilecek. Jandarma Genel Komutanlığı 'Acil Konum Belirleme Sistemi'nin fiilen deneneceği operasyonda, jandarma ekipleri tarafından arama-kurtarma harekatı başlatılacak. Senaryoya göre, karadan aramanın yeterli olmaması nedeniyle durum Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ni temsilen TSK Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nden yardım talebinde bulunulacak. Yardım talebi üzerine Kara Kuvvetleri Komutanlığı Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi görevlendirilecek, müşterek arama kurtarma harekatı başlatılacak. Tatbikatın bu safhasına; Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 arama kurtarma helikopteri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 arama kurtarma uçağı ve 1 arama kurtarma helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan da Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) dağcılık timi ile 1 arama kurtarma helikopteri katılacak.

DHA