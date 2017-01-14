Anayasa değişikliği teklifinin 12'nci maddesi görüşülüyor

TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yenilenmesine ilişkin anayasa değişikliği teklifinin 12. maddesi Meclis genel kurulunda görüşülmeye başlandı.

TBMM'de,Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşülmesiyle ilgili bileşimin 6'nci gününde bugünkü oturum başladı. Anayasa değişikliği teklifinde görüşülmeye başlanan madde ile Cumhurbaşkanı ve TBMM'ye karşılıklı olarak fesih yetkisi veriyor.

Cumhurbaşkanı ve TBMM, yeni seçilen Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri göreve başlayana kadar görevine devam edecek.

TBMM, üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek. Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimler birlikte yapılacak.

DHA