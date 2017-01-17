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Ankara Haberi: Anayasa değişikliğine dans ederek 'hayır' dediler

Anayasa değişikliğine dans ederek 'hayır' dediler
18:2117 Ocak 2017
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Anayasa değişikliğine dans ederek 'hayır' dediler
Anayasa değişikliğine dans ederek 'hayır' dediler

ANKARA(DHA)AYAĞA kalkma eylemi çerçevesinde Ankara Konur Sokak'ta "hayır" yazılı kırmızı döviz taşıyan vatandaşlar, Anayasa değişikliğine "Hayat bayram olsa" şarkısıyla dans ederek tepki gösterdi.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı eylemde anayasa değişikliğine karşı topyekun mücadele çağrısı yapıldı. Anayasa değişikliğine ilişkin, "ayağa kalkıyoruz" sloganıyla gerçekleştirilen eylemde vatandaşlar "Yaşam alanlarımızın yok edilmesine Hayır", "Rejim değişikliğine hayır" sloganları attı. Eylemde "Rejim değişikliğine karşı bir dakika ayağa kalkın ve 'Hayır' deyin. Şimdi ayağa kalkmazsınız, bir daha kalkamayacaksınız" çağrısında bulunuldu. Çevre kafelerdeki vatandaşların bazıları eyleme katılırken bazıları da alkışlayarak destek oldu. Ayağa kalkma eylemi yarın ise saat 18:00'de gerçekleştirilecek.

 

 

DHA

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