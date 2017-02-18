Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop: İki başlılığı tek başa indiriyoruz

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, başkanlık sistemiyle ilgili "Başbakan ile cumhurbaşkanını kaldırıp bunları birleştiriyoruz. Çift başı tek başa indiriyoruz" dedi.

Kısa adı TÜGVA olan Türkiye Gençlik Vakıfı'nın Bursa İl Temsilciliği’nin düzenlediği toplantıya katılan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Merkez Yıldırım İlçesi'ndeki Beyazıtpaşa Medresesi'nde gençlerle bir araya geldi. Yeni anayasa ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Şentop, bu değişikliğe istikrarın kalıcı olması için gidildiğini söyledi. Şentop, şöyle dedi:

"Bu istikrarı şu anki mevcut hükümet sistemi anlayışı üretemiyor. Sistemin kendisi istikrar üretmeli. Önerdiğimiz teklif bunu sağlıyor. Şimdiye kadar seçimlerde sadece meclisi seçiyorduk. Şimdi 2 sandık kurulacak. Birisinde meclisi, diğerinde hükümeti seçeceğiz. Seçim akşamı meclis ve hükümet belli olacak. Mecliste 1 parti çoğunluğu sağlanır mı, iki parti anlaştı ama 2 ay sonra bozuşur mu gibi endişeler ortadan kalkacak."

ATATÜRK ÖRNEĞİ

Mevcut parlamenter sistemin sağlıklı işlemediğini söyleyen Şentop Atatürk dönemindeki hükümetleri örnek gösterdi. Şentop, "Parlamenter sistemde Cumhurbaşkanı ve başbakan ne kadar yakın arkadaş olursa olsun bazı konularda görüş ayrılıklarına düşebilir. Bu her zaman olmuştur. Atatürk cumhurbaşkanı, İsmet İnönü başbakanken 1937 yılında İnönü’yü görevden almıştır. Küs gitmişlerdir. İnönü cumhurbaşkanı olunca oda belirlediği başbakanlarla bozuşmuştur" dedi.

Geçmiş dönemlerde cumhurbaşkanları ile başbakanlar arasında yaşanan sıkıntıları isim vererk anlatan Şentop, şöyle konuştu:

"Bunlar devlet hayatındaki işleyişi tökezletiyor. Devletin, hızlı çalışmasını engelliyor. Onun için yeni bir sistem öneriyoruz. Başbakan ile cumhurbaşkanını kaldırıp bunları birleştiriyoruz. Çift başı tek başa indiriyoruz. Cumhurbaşkanı ve başbakanı birleştirip, nihai kararı söyleyecek birinci kişinin olmasını sağlıyoruz. Hükümeti kurma yetkisini doğrudan milletimize vermiş oluyoruz. Özü itibariyle sistem bu."

DHA