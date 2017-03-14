Ankara Emniyeti'nden uyuşturucu operasyonu

ANKARA Valiliği, başkentte 6-13 Mart tarihleri arasında, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanmak suçlarıyla ilgili 37 ayrı olay meydana geldiğini bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, son bir haftada, uyuşturucu satıcısı konumunda 42 kişiye, uyuşturucu kullanıcısı konumunda 41 kişiye diğer suçlardan ise 7 kişiye işlem yapıldı.

Olaylar ile ilgili olarak yakalanan şüphelilerden; 41'i Şube Müdürlüğü'nden salıverilirken, 2'si Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. 20'si tutuklanarak, cezaevine teslim edilirken, 7 şahıs için adli kontrol kararı verildi. 8 kişi savcılık tarafından serbest bırakılırken, 12 kişinin işlemlerininse devam ettiği belirtildi. Ayrıca bu yakalamalarda toplamda; 4 bin 239 gram uyuşturucu-uyarıcı esrar maddesi, 2 bin 486 gram uyuşturucu-uyarıcı eroin maddesi, 81 gram uyuşturucu-uyarıcı kokain maddesi, 518 uyuşturucu-uyarıcı sentetik ecstasy hap maddesi, 5 uyuşturucu-uyarıcı sentetik ecza hap maddesi, 2 gram uyuşturucu-uyarıcı sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 7 tabanca, 8 şarjör, 75 tabanca fişeği, 2 av tüfeği ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 116 bin 360 Türk Lirası ele geçirildi.

DHA