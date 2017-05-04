Ankara Tabip Odası üyesi Koyuncu: OHAL'e, KHK'lara hayır deyin

ANKARA Tabip Odası, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Türkiye Psikiyatri Derneği Ankara Şubesi, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi tarafından bugün Meclis'in önünde KHK'lar ve ihraçlara yönelik basın açıklaması yapıldı. Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Benan Koyuncu'nun okuduğu ortak basın metni şöyle:'Yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik düşünce, ırk, cinsel yönelim, toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin, göreviyle hastası arasına girmesine izin vermeyeceğine; insan yaşamına en üst düzeyde saygı göstereceğine yemin etmiş bir mesleğin üyeleri olarak biz sağlık emekçileri olası tüm ölümler için, sağlık sorunları için bir kez daha milletvekillerini uyarmaya, duyarsız kalmamaya, eyleme geçmeye davet için kapınıza geldik. Susmak onaylamaktır. Yaşanan açlık grevine karşı bu iki kamu emekçisine kulak verin, artık yeter deyin; sağlıklarını yaşamlarını kaybetmelerine seyirci kalmayın. OHAL'e, KHK'lara, her türlü demokrasi dışı, insanlık dışı uygulamaya hayır deyin. Çığlığımızı duyun, yaşamak ve yaşatmak istiyoruz'

'SAĞLIKLARI İÇİN ARTIK ÇOK KRİTİK BİR DÖNEMDEYİZ'

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Koyuncu, 177 gündür İnsan Hakları Anıtı önünde eylem yapan ve 55 gündür de açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya ilişkin, 'Sağlıkları için artık çok kritik bir dönemdeyiz. Biz sağlık örgütleri olarak yaşatmaya yemin ettik ancak bu insanlar için yapacaklarımız artık çok daha kısıtlı, tabiri caizse elimiz kolumuz bağlı ve çaresiziz. Bugün buraya ihraç edilen ve açlık grevindeki bu iki emekçinin haklarını koruma sorumluluğunun da mecliste, buradaki vekillerde olduğunu bir kez daha hatırlatmaya geldik' dedi.

DHA