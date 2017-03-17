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Ankara Haberi: Ankara Valiliği : Kasıtlı olarak yayılmak istenen asılsız paylaşımlara itibar etmeyin

Ankara Valiliği : Kasıtlı olarak yayılmak istenen asılsız paylaşımlara itibar etmeyin
19:2617 Mart 2017
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Ankara Valiliği : Kasıtlı olarak yayılmak istenen asılsız paylaşımlara itibar etmeyin
Ankara Valiliği : Kasıtlı olarak yayılmak istenen asılsız paylaşımlara itibar etmeyin

ANKARA, (dHA) ANKARA Valiliği, "Sosyal medyada bazı cadde ve AVM'lerin adı verilmek suretiyle bombalı eylem yapılacağı şeklinde asılsız ve uydurma haberlere yer verilmektedir. Halkımızın huzurunu bozmak amacıyla, daha önce de bu tür dedikoduların sosyal medya aracılığı ile yayılmaya çalışıldığı tespit edilmiş ve sorumlular hakkında yasal işlem yapılmıştır. Yetkili makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışında, kasıtlı olarak yayılmak istenen asılsız paylaşımlara vatandaşlarımızın itibar etmemesi ve kentimizin güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alındığının bilinmesi hususu, kamuoyuna saygı ile duyurulur." açıklamasında bulundu.

DHA

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