Ankara'da arandığı tespit edilen 285 kişi yakalandı

ANKARA Valiliği'nden yapılan açıklamada Ankara'da 65 bin 820 kişiye GBT sorgusu yapıldığı bildirildi. Sorgulama sonucu arandığı tespit edilen 285 kişinin yakalandığını, 276 kişinin ise çeşitli suçlardan tutuklandığını belirtildi.

Ankara Valiliği, 16 Şubat , 01 Mart tarihlerinde Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçe sorumluluk bölgesinde bulunan cadde ve sokaklar ile umuma açık yerlerde ve bu yerlerde bulunan kişilerin üstlerinde, araçlarında ve eşyalarında yapılan uygulama sonucunda GBT sorgusu yapılan 65 bin 820 şahıstan, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 285'inin yakalandığını, 276'sının ise çeşitli suçlardan tutuklandığını duyurdu. Valilik aramalarda , 31 bin 797 motorlu aracın kontrol edildiğini, çalınmış 97 oto bulunduğunu , 3 motosiklete 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na aykırılıktan işlem yapıldığını, 817 şahsa idari işlem olmak üzere 72 modifiyeli araca da işlem yapıldığını kaydetti. Uygulama sonucu , 6 adet ruhsatlı tabanca,75 adet ruhsatsız tabanca,1 belgeli pompalı tüfek,37 belgesiz tüfek sayısı,15 adet kurusıkı silah,12 adet kesici ve delici alet, bin 233 adet değişik çapta fişek,11 bin 900 gram uyuşturucu madde, 613 adet uyuşturucu hap, 20 bin 636 adet kaçak bandrolsüz sigaranın ele geçirildiği ifade edildi.

DHA