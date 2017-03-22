Ankara'da 'Dünya Tarım ve Gıda İş Birliği Zirvesi' tanıtımı

ULUSLARARASI Tarım ve Gıda Konfederasyonu öncülüğünde oluşturularak, 1-4 Mart 2018 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek olan 'Dünya Tarım ve Gıda İş Birliği Zirvesi'nin ilk basın tanıtım toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyu ile paylaştığı 'Milli Tarım Projesi' hedef ve çağrılarına, 2023-2071 vizyonuna katkı sağlayabilmek ve gösterilen hedeflere hizmet edebilmek amacıyla gerçekleştirileceği belirtilen toplantı, Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu öncülüğünde yapılacak.

Ankara'da 1-4 Mart 2018 tarihleri arasında düzenlenecek 'Dünya Tarım ve Gıda İş Birliği Zirvesi'nin tanıtım toplantısı, Latanya Otel'de gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Tarım meselesi milli meseledir' sözünden yola çıkılan projede; Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu, proje paydaşları, Avrasya Kültür İşbirliği ve İş Lobisi Vakfı, Dünya Ticareti İş Geliştirme Konseyi, Türk-Arap Ekonomi ve Stratejik İşbirliği Derneği, Şangay İşbirliği Örgütü İş Kulübü Gıda Tarım ve Gıda İşbirliği Zirvesi yer aldı. Katılımcı ülkelerden seçkin sektör temsilcileri, yatırımcıları, tarım ve gıda sektöründeki ihracat, ithalat, imalat ve hammadde üretici firmaları, iş adamları, işletmeler, üretici ve tüketici kooperatifleri, birlikler, sivil toplum kuruluşları, akademisyenlerin katılımının sağlanacağı faaliyetin bir yıl sürmesinin beklendiği ifade edildi. Gerçekleştirilecek proje ile ülke tarım ve gıda ihracat hacmini genişletebilmek adına yabancı yatırımcı ve yerli üreticilerin bir araya getirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu Genel Başkanı Hakan Yüksel, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Tarım meselesi milli meseledir' sözüyle çıktıkları yolda proje paydaşlarıyla kamuoyu oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Yüksel, "Dünya Tarım ve Gıda İşbirliği Zirvesi'ne, dünyanın en büyük tarım üreticisi olan Türkiye'nin ev sahipliğinde, tüm dünya ülkelerine dünya tarım ve gıda sektöründe söz sahibi bir ülke olduğumuzu göstermek amacındayız. 'Gelin bize yatırımcı olun' çağrıları yapacağız. Ülkelerin neden yatırımcı olması gerektiğini gelip bu zirvede anlatmalarını isteyeceğiz. Bütün dünya iş adamlarını Türkiye'nin başkenti Ankara'da bir araya getirerek, sektörümüze bir hareketlilik kazandırmayı ve tarımın önemini dünyaya anlatmaya çalışacağız. 'Evet' diyoruz diyerek çıktığımız bu yolda sizlerin de destekleri ile dünyaya tarım ve gıda ekonomisini Ankara' ya kazandıracağız" diye konuştu.

DHA