Ankara'da FETÖ soruşturmasında 31 kişi tutuklandı

TARIM Reformu Genel Müdürlüğü'nün 2011'de yaptığı personel alımı sınavı ile 2012 Polis Akademisi sınavında soruların sızdırılmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 55 şüpheliden 31'i tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ‘Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu’ tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, geçen hafta yapılan operasyonda, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün 2011 yılında yaptığı sınavda FETÖ/PDY üyeleri tarafından sızdırılan soruları sınavdan önce aldıkları gerekçesiyle 34 kişi, 2012 yılında yapılan Polis Akademisi sınavında soruları sınavdan önce temin ettikleri gerekçesiyle 21 kişi gözaltına alındı. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nde memur olarak çalıştıkları belirlenen 34 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Ankara Adliyesi'ne getirildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 30'u 'örgüt üyesi olma' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlamalarıyla tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis Akademisi sınavına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 21 şüpheli ise öğle saatlerinde Ankara Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerden 9'u savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 12'si mahkemeye sevk edildi. Mahkeme bir kişiyi adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, 11 kişinin tutuklanmasına hükmetti.

Her iki soruşturmada tutuklanan şüpheli sayısı 31 oldu.

DHA