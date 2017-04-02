Ankara'da IKBY bayrağı protestosu

KERKÜK'teki valilik ve devlet binasında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının Kerkük İl Meclisi kararıyla göndere çekilmesi, Irak Türkmenleri tarafından Ankara'da protesto edildi. MHP'den ihraç edilen Ümit Özdağ'ın da katıldığı protesto eylemi, yapılan konuşmanın ardından sona erdi.

Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin çağrısıyla 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda bulunan Güvenpark'ta bir araya gelen yüzlerce kişi, Kerkük'te valilik ve devlet binalarında IKBY bayrağının göndere çekilmesini protesto etti. Grup adına basın açıklamasını okuyan Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Ankara Şubesi Başkanı Abbas Türkmen, Türkmen varlığını yok etme politikasının küçük bir kıvılcıma bağlı olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Daha düne kadar zalim Saddam'ın türlü türlü zalimliklerine maruz kalan ve korkudan dağlara sığınmış olan Kürt komşularımız bugün kendilerine yapılanların acısını sanki biz Türkmenlerden çıkarmaya çalışmaktadır. 2003'te Saddam rejiminin düşmesiyle birlikte ABD güçlerini yanına alan Kürt grupları Kerkük'ü talan etmiş, tapu ve nüfus kayıtlarını yok etmiş, bütün kamu kurum ve kuruluşlarını, vatandaş arazi ve meskenlerini gasp etmiş ve 500 binden fazla dağdan inen adamları Kerkük'e yerleştirmiştir. Kerkük'te Türkmenler hariç bütün gruplar silahlıdır. Türkmen varlığını yok etme politikası küçük bir kıvılcıma bağlıdır. Bunun sonuçları çok vahim olabilir. Bizleri bu oyunlara sürüklemek için en büyük milli duyguların kabartılması bir bayrağın dikilmesidir. Haklı olduğumuz durumu haksızlığa dönüştürmek için planlanmış sinsi bir oyundur. Bayrak dikmek ne demek bir memleketi zorla gasp etmektir. Edirne, Kars, Urfa, Diyarbakır neyse Kerkük odur"

DHA