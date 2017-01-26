Ankara'da otomobil hırsızlığı yapanlar yakalandı

ANKARA Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğince, 'nitelikli hırsızlık', 'geceleyin oto hırsızlığı', 'çalıntı otoların motor ve şasi numaralarını değiştirmek suretiyle resmi belgede sahtecilik yapmak', 'çalıntı ve change otoları satmak suretiyle dolandırıcılık yapmak', 'hacizli ve yakalamalı otoları change yapmak', 'parçalamak suretiyle devletin zarara uğratmak' ve 'bu yollarla haksız kazanç temin etmek' suçlarını önlemek amacıyla bir çalışma başlattı.

Yaklaşık 2 ay süren araştırma ve çalışmalar sonucunda geçtiğimiz Cuma günü başlatılan eş zamanlı operasyonlarda Ankara ve Sivas'ta 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Bu operasyonlar kapsamında; 31 adet çalıntı ve change otomobil, 5 adet çalıntı parçalanmış otomobil, 5 adet hacizli ve yakalamalı araçlara change yapılan otomobil ve 9 adet hacizli ve yakalamalı otomobilin kanunsuz olarak parçalanması, 1 adet ruhsatsız tabanca olmak üzere toplam 51 adet suç ve suç unsuru tespit edildi.

Otoların Ankara, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Afyonkarahisar, Erzincan illerinden çalındıkları, çalıntı otomobillerin ağır hasarlı pert otomobillere Ankara'da 'change' yapıldıktan sonra Sivas'a çalıntı ve change otomobillerin götürülerek 3. kişilere satıldıkları tespit edildi.

Yakalanan şüpheli şahıslar, haklarında gerekli yasal işlemler başlatılarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

DHA