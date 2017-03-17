Ankara'da sahte içki operasyonu

ANKARA İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Ankara'da 240 şişe sahte alkollü içki ele geçirildi. İçkilere el konulurken araç sürücüsü E. K.ve H. C. ve evde bulunan Y. D isimli şüpheliler yakalandı.

Ankara Valiliği'nden sahte içki oprerasyonuna yönelik yapılan açıklama şöyle:" İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Altındağ ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde tespit edilen bir adreste alkollü içki imalatının yapıldığı, üretilen alkollü içkilerin ilimizde faaliyet gösteren umuma açık eğlence yerlerinde piyasaya sürüldüğü bilgileri elde edilmiştir. 16 Mart tarihinden itibaren içki imalatı yapıldığı değerlendirilen adres fiziki takibe alınmıştır. İlerleyen günlerde beyaz renkli bir araç ile iki şahsın adrese geldiği, bir süre sonra 3 poşet içerisinde ürün ile çıktıkları görülmüştür. Aracın bagaj bölümünü açarak poşetleri bagaja bıraktıkları görülen şahıslara müdahale edilmiştir. 23 şişe sahte olduğu değerlendirilen alkollü içki ele geçirilerek el konulmuş, araç sürücüsü E. K.ve H. C. isimli şüpheliler yakalanmıştır. Arama yapılan evde değişik markalarda, 217 şişe alkollü içki, 300 adet TAPDK Bandrolü, 260 adet şişe kapağı, 300 adet fiyat etiketi ve boş şişeler olmak üzere toplam 240 şişe alkollü içki ve alkollü içki imalatında kullanılan ürünler ele geçirilmiştir. Evde bulunan şüpheli Y. D., yakalanmıştır. Konu ile ilgili olarak yakalanan şüpheliler gözaltına alınarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiştir."

DHA