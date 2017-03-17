Ankara'da sahte para operasyonu : 16 kişi tutuklandı

ANKARA İl Jandarma Komutanlığı tarafından İstanbul, Ankara, Bursa, Sakarya ve Çorum illerinde, organize bir şekilde 'parada sahtecilik ve dolandırıcılık' yaptıkları belirlenen 16 şüpheli şahsa operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 100'lük banknotlar halinde toplam 185 bin sahte Amerikan doları, 100'lük banknotlar halinde toplam 500 sahte avro, pirinçten imal edilmiş 3 adet sahte külçe altın, 2 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları Akyurt Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak Sincan Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

DHA