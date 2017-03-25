Ankara'da uyuşturucu operasyonu

ANKARA'da şehir girişinde narkotik şube dedektifleri tarafından durdurulan TIR'da yüklü miktarda esrar ele geçirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri M.K isimli şahsın uyuşturucu alarak naklettiğini belirledi. M.K'nın kullandığı TIR uyuşturucu dedektifleri tarafından takibe alındı. TIR'ı Ankara'nın Gölbaşı ilçesi çıkışında durduran ekipler, önce zanlıyı gözaltına aldı. Uyuşturucunun saklandığı yeri bulmak için dedektör köpekle TIR'da arama yapıldı. Uzman köpekler yardımıyla yapılan aramalarda yolcu koltuğunun altına gizlenmiş 13 kilo 300 gram esrar eke geçirildi. M.K isimli şahıs sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, uyuşturucu ticaretinden elde ettiği değerlendirilen 6 bin 900 liraya ise el konuldu.

DHA