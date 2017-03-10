Ankara'da yarın bu yollar kapalı

ANKARA Valiliği, 11 Mart Cumartesi günü, Ankara Spor Salonu'nda, yapılacak Vatan Partisi'nin 10'uncu Olağan Genel Kurultayı nedeniyle kapatılacak yolları belirledi. Buna göre, yarın saat 07.00'den itibaren etkinlik sona erene kadar Cumhuriyet Caddesi (Demokrasi Meydanı-Baruthane Kavşağı arası ile giriş ve çıkışları), Talatpaşa Bulvarı'ndan Demokrasi Meydanı'na çıkan yan varyant ve Hipodrom Caddesi'nden Demokrasi Meydanı'na çıkan yan varyant, araç trafiğine kapatılacak. Ankara Valiliği, bu güzergahları kullanan vatandaşların, trafiğe kapatılan yol durumunu dikkate almalarının faydalı olacağını belirtti.

DHA