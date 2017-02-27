Anne duasıyla örülen atkılar Hakkari'deki askerlere yollandı

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde yaşayan 49 yaşındaki Hacer Ergen ve eşi 57 yaşındaki Mehmet Ergen, şehit olan oğulları sözleşmeli Piyade Er Adnan Ergen'in anısına gönüllü kadınlar tarafından örülen 160 atkıyı, Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'ndeki Dağlıca 6'ncı Hudut Tabur Komutanlığı'na gönderdi.

Hakkari'nin Çukurca İlçesi Dağlıca bölgesinde 6 Eylül 2015'te askeri aracın geçişi sırasında teröristler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu, sözleşmeli Piyade Er Adnan Ergen'in de aralarında bulunduğu 16 asker şehit oldu. Seydikemer'in Eşen Mahallesi'ne getirilen Ergen'in cenazesi, 8 Eylül 2015'te, Eşen Mezarlığı'nda düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

ERGEN ANISINA DA 160 ATKI ÖRDÜLER

Fethiyeli gönüllü kadınlar, şehit Piyade Yüzbaşı Özgür Özekin anısına örülen ve geçen 7 Şubat'ta Hakkari'nin Çukurca İlçesi'ndeki askerlere gönderilen 160 atkının ardından bu kez de Ergen anısına 160 atkı ördü. Askerlerin soğuktan korunması için örülen atkıların üzerine, askerlere moral vermesi için notlar yazıldı. Atkılar, Fethiye Kaymakamlığı'nda düzenlenen toplantının ardından Ergen'in şehit olduğu sırada görev yaptığı Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'ndeki Dağlıca 6'ıncı Hudut Tabur Komutanlığı'na gönderildi.

'ATKILARDA ANNE DUASI VAR'

Şehidin annesi Hacer ve babası Mehmet Ergen'in de katıldığı toplantıda konuşan Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık'ın eşi Zeynep Çalık, şehit Piyade Yüzbaşı Özgür Özekin anısına örülen atkıları, Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde görev yapan askerlere gönderdiklerini hatırlattı. Bu kez de Adnan Ergen anısına örülen atkıları görev yaptığı birliğe göndermek üzere toplandıklarını belirten Çalık, "Şehidimizin anne babası ve atkıların örülmesinde emeği geçen kadınlarımız burada. Atkıları dualarımızla birlikte şehidimizin görev yaptığı birliğe gönderiyoruz. Emeği geçen arkadaşlarımızla, atkıların dağıtılmasında bizlere yardımcı olan komutanlarımıza teşekkür ediyoruz. Fethiye'de yüzlerce kadın vatan sevgisiyle, anne duasıyla bu atkıları ördü. Allah askerlerimizi korusun, onlara güç versin" dedi.

Şehit annesi Hacer ve babası Mehmet Ergen ise atkıların örülmesinde emeği geçen gönüllü kadınlara teşekkür etti. Acılı anne baba, tüm askerler için dua ettiklerini belirtti.

DHA