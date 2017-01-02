Anne ve babasını silahla rehin aldı

MALATYA'da psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen, evde anne ve babasını silahla rehin alan kişi, özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirilerek yakalandı.

Zafer Mahallesi Gündoğdu Caddesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katında oturan ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen Taner Ö., evde anne ve babasını silahla rehin aldı. Ailenin yardım istemesi üzerine komşuların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kilidi açılan kapının sürgülendiğinin fark edilmesi üzerine özel harekat ekipleri, 'Koçbaşı' ile kapıyı açtı.

DHA