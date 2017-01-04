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Trabzon Haberi: Annesi ve 3 kardeşini öldürdü (2) yeniden

Annesi ve 3 kardeşini öldürdü (2) yeniden
16:404 Ocak 2017
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Annesi ve 3 kardeşini öldürdü (2) yeniden
Annesi ve 3 kardeşini öldürdü (2) yeniden

TRABZON’un Sürmene İlçesi’nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle aile arasında çıkan tartışmada 53 yaşındaki Ali Ragıpoğlu, annesi ve 3 kardeşini tüfekle vurarak öldürdü.
Olay, Yukarı Çavuşlu Mahallesi’nde öğle saatlerinde yaşandı. Ankara’da çalıştığı ve birkaç gün önce Sürmene’ye geldiği öğrenilen Ali Ragıpoğlu ile annesi ve kardeşleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kendini kaybeden Ali Ragıpoğlu, 75 yaşındaki annesi Zehra ile kız kardeşi 50 yaşındaki Elmas, 48 yaşındaki bedensel engelli Asuman ve 45 yaşındaki Ahmet Ragıpoğlu’na av tüfeği ile ateş etmeye başladı. Anne Zehra ile çocukları, kafalarına isabet eden saçmalarla olay yerinde hayatını kaybetti. Ali Ragıpoğlu, olaydan sonra jandarma ekiplerine teslim oldu. Savcının incelemesi sonrasında cesetler, Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

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