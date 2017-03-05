Annesinin sevgilisini öldürdü, suçu başkasına atmak istedi

BURSA'da geçen yıl şubat ayında, annesi Hayriye Tomurkan’ın birlikte yaşadığı Hamza Deniz’i 45 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Savaş Tomurkan’ın yargılanmasına devam edildi. Hakkında, 'canavarca hisle tasarlayarak adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen Tomurkan, "Cinayetin faili olarak polisi, daha önceden anneme musallat olan ve kendisine sürekli olarak, 'Karadağlım' diyen soyadını bilmediğim Ahmet'e yönlendirmek istedim. Bu yüzden pusulaya, 'Yakında seni de alacağım Karadağlı ceylanım' yazdım. Fakat başarılı olamadım" dedi.

Osmangazi İlçesi'ne oturan Hayriye Tomurkan, geçen yıl 8 Şubat’ta Yeni Karaman Mahallesi Özgen Sokak'taki evine geldiğinde, birlikte yaşadığı Hamza Deniz'in yatak odasında kanlar içindeki cansız bedeni ile karşılaştı. Haber verilmesi sonucu eve gelip incelemede bulunan polisler, Hamza Deniz'in göğsüne ve sırtına aldığı 45 bıçak darbesiyle öldürüldüğünü tespit etti.

MANİSA SOMA'DA YAKALANDI

İfadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Hayriye Tomurkan, eşinden boşanmak için dava açtıktan sonra tanıdığı Hamza Deniz ile birlikte yaşadığını söyledi. Tomurkan, Hamza Deniz'i kimin öldürdüğünü bilmediğini ve kimseden şüphelenmediğini ifade etti. Soruşturmayı genişleten polis, Hayriye Tomurkan'ın oğlu Savaş'ı şüpheli olarak Manisa'nın Soma İlçesi'nde gözaltına aldı. Bursa'da adliyeye çıkartılan Savaş Tomurkan tutuklandı.

Hakkında Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'canavar hisle ve tasarlayarak adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen Savaş Tomurkan, daha önce yaptığı savunmasında suçunu itiraf etti.

İNTERNETTE CİNAYET HABERİ OKUYUP KARAR VERDİM'

Annesinin, 6 ay önce evi terk edip Hamza Deniz ile yaşamaya başladığını belirten Savaş Tomurkan şunları anlattı:

"Annem hakkında çevrede dedikodu çıkmıştı. Bir ara internette cinayet haberi okuduktan sonra, Hamza'yı öldürmeye karar verdim. İzmir terminalinden aldığım bıçak, bere ve eldiven ile Bursa'ya geldim. Annem işe gidince evinin kapısını çaldım. Pencereden bakan Hamza beni görünce rahatsız oldu. Ona, 'askere gideceğim, senden helallik almak istiyorum' dedim. İnandı ve kapıyı açtı. Elinde sarı saplı ekmek bıçağı vardı. Telefon ile anneme benim geldiğimi söylemek istedi. Bu sırada arkası bana dönük iken onu bıçakladım. Bu sırada bana direnince elim kesildi. Hamza yere düştü. Hareket etmiyordu."

'ŞÜPHELENMESİNLER DİYE PLAN YAPTIM'

Son duruşmada, daha önceki ifadelerini tekrarlayan Tomurkan bu kez, "Cinayeti işledikten sonra benden kimsenin şüphelenmemesi için kendime göre plan yaptım. Polisi, daha önceden anneme musallat olan ve kendisine sürekli olarak, 'Karadağlım' diyen soyadını bilmediğim Ahmet'e yönlendirmek istedim. Bu yüzden pusuluya, 'Yakında seni de alacağım Karadağlı ceylanım' yazdım. Fakat başarılı olamadım" dedi.

Karar aşamasına gelen duruşmada mütalaa veren cumhuriyet savcısı sanığın cinayeti canavarca hisle değil, tasarlayarak işlediğini söyleyerek Savaş Tomurkan'ın hiç bir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Duruşmae sanığın son savunmasını yapması ve karar için ertelendi.

DHA