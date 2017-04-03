Anneye, bebeğini su kovasında boğma davası

İZMİR'in Karabağlar İlçesi'nde, gayrimeşru olarak dünyaya getirdiği bebeğini su kovasında boğup öldürdüğü öne sürülen Nazire A. hakkında, 'Çocuğunu kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yurtuoğlu Mahallesi'nde oturan, evli 46 yaşındaki Nazire A., 17 Aralık 2015 tarihinde erkek bebek dünyaya getirdi. Nazire A., iddiaya göre eşinden olmayan ve babasının kim olduğu tespit edilmeyen bebeğini, su dolu kovaya koydu. Doktorlar, 3 gün sonra Tepecik Kadın Doğum Hastanesi'ne tedaviye gelen Nazire A.'nın yeni doğum yaptığını anlayıp, durumundan şüphelenerek polise bildirdi. Polis tarafından gözaltına alınan Nazire A., ilk önce bebeğini bir düğün salonu yanındaki yeşil alana bıraktığını söyledi. Israrlı sorular karşısında, bebeğin evinin banyosundaki su kovasında olduğunu belirtti. Eve giden görevliler, bebeği su kovasında ölü buldu. Emniyet Müdürlüğü'nde ifade veren Nazire A., "Olay günü sancılarım tuttu, banyoda doğum yaptım. Bebek hareket etmiyordu. Ben de ölü diye su dolu kovaya bıraktım. Babasının da kim olduğunu bilmiyorum" dedi.

Bebeğin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istendi. Nazire A., raporun gelmesinin uzun süreceği gözönüne alınarak serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcısı Nazan Pekcan tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 29 Haziran 2016 tarihinde, İstanbul Adli Tıp Kurumu 1'inci Adli Tıp İthisas Kurulu tarafından gönderilen raporda, bebeğin canlı doğduğu ve ölümünün su dolu kovaya konulmasına bağlı boğulma sonucu meydana geldiği belirtildi. Bunun üzerine savcı Pekcan, Nazire A. hakkında, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı. Savcı Pekcan, adresinde bulunamayan ve yakalanamayan Nazire A. hakkında, 'Çocuğunu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Nazire A., ağır ceza mahkemesinde açılan bu davada önümüzdeki günlerde yargılanacak.

DHA