Antalya Havalimanı'nda panik (3)

DÜZELTME: Antalya Havalimanı'nda panik (2) başlıklı haberde şüphelinin adı (R.Ç.) olarak yazıldı. Doğrusu ek haberdeki valilik açıklamasında olduğu gibi (V.Ç.) olacaktır. Buna göre düzeltilmesi ricasıyla. DHA

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VALİLİK: OLAY ADLİ VAKA

Antalya Havalimanı'ndaki olayla ilgili valilikten yapılan açıklamada, x-ray cihazından geçmek istemeyen V.Ç.'nin dün saat 22.30 sıralarında uçağını kaçıran ve havalimanı personeli ile tartışma yaşayan 1978 Antalya doğumlu, Diyarbakır Bismil nüfusuna kayıtlı V.Ç. olduğu kaydedildi. Açıklamada, "Bu sabah 09.30'da elinde bir çantayla havalimanına gelerek, x-ray cihazından kontrolsüz geçmek istemiştir. Şahıs, güvenlik görevlilerinin müdahalesi üzerine slogan atmaya başlamış ve emniyet görevlileri tarafından yakalanarak etkisiz hale getirilmiştir. Olay adli bir vaka olup, soruşturması devam eden uyuşturucu bağımlısı şahıs, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edilmiştir" denildi.

DHA