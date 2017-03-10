Antalya için kuvvetli yağış uyarısı

METEOROLOJİDEN yapılan açıklamada, Antalya için hafta sonu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Antalya çevrelerinde bugün öğle saatlerinden sonra başlayan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, cumartesi günü aralıklarla kuvvetli olarak devam edeceği, pazar günü şiddetini daha da artıracağı kaydedildi. Açıklamada, "Hafta sonu Antalya ili ve bağlı ilçelerinde metrekareye toplamda 100-150 kg yağış düşeceği tahmin edilmektedir. Yağışla birlikte rüzgarın da güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-75 km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir. Meydana gelebilecek ani sel, taşkın, su baskını, yıldırım, dolu, hortum ve çatı uçması, ulaşımda aksamalar vb olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

DHA