Antalya Limanı'ndan 2.6 milyon ton yük taşındı

PORT Akdeniz firmasının işlettiği Antalya Limanı'ndan 2016 yılında ihracat ve ithalat yapılan ürün miktarı 2.6 milyon ton oldu.

Antalya Limanı işletici firması Global Holding iştiraki Port Akdeniz Genel Müdürü Özgür Sert, 2016 yılını değerlendirdi. 2016'da yaşadıkları zorluk, sıkıntılara rağmen bazı kalemlerde büyüme, bazı kalemlerde de hemen hemen aynı kaldıklarını anlatan Özgür Sert, 2017'den beklentilerinin fazla olduğunu, daha iyi ve en azından daha huzurlu geçeceğini ümit ettiklerini söyledi. Özgür Sert, "Yatırımcılar olarak bizim gibi işletmeciler için en hassas konu bu. İşletmeler ticari olarak daha sakin, huzurlu ortamlarda büyüme şansı yakalıyorlar" dedi.

YÜZDE 3'LÜK BÜYÜME

Genel kargo olarak ifade ettikleri yük taşımacılığında bir önceki yıla oranla yüzde 3'lük büyüme sağladıklarını belirten Özgür Sert, şöyle konuştu:

"Konteyner işi hemen hemen bir önceki seneyle aynı rakamlarda gerçekleşti. İhracat ve ithalat dengesinde çok büyük değişiklik olmadı. Antalya Limanı olarak konuşuyoruz ama Batı Akdeniz'in çıkış noktası olduğumuz için Isparta, Burdur, Konya'nın bir kısmı, Afyon, Denizli, Antalya şehrinin sanayi ve ticaretinin verisini de buradan görmek mümkün. Çünkü ticaretin büyük yoğunluğu deniz yoluyla yapılıyor."

TOPLAM YÜK MİKTARI 2.6 MİLYON TON

Geçen yıl 2.6 milyon ton civarında ithalat ve ihracat gerçekleştiğini kaydeden Özgür Sert, "Maalesef devlet de desteklemesine rağmen deniz yoluyla ülke içinde kabotaj diye ifade ettiğimiz taşıma hiç gerçekleşmedi. 2017'ye umutla bakarken, bizim gördüğümüz ve bakanlıkların da temelde çalışma yaptığı husus demiryolu projesi. Demiryolu projesi aslında Türkiye'nin daha iyi ticari koşullara veya büyümeye sahip olması için önemli kurtuluş noktalarından birisi. Bu cumhuriyet tarihi boyunca hep söylendi ama bugünlerde daha da önem taşıyor" dedi.

"İPEK YOLU DEMİRYOLU OLACAK"

Çin'in eski 'İpek Yolu' olarak bilinen güzergahta bir projesi olduğunu kaydeden Sert, bunun, Çin'in deniz yolu ve diğer bağlantıları minimize ederek, trilyon dolarlık yatırım projesi olduğunu anlattı. Sert, "Eski tarihte olduğu gibi bu projenin de büyük kısmı Türkiye üzerinden geçiyor. Demiryolu bağlantısının ciddi ve etkin şekilde kullanımı önem kazanıyor. Güney Çin'den yola çıkıp Kazakistan, Afganistan'ın bir kısmını, Hazar Denizi'ni geçerek Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye ve Avrupa'ya mallarını taşımayı planlıyorlar. 10-15 gün içerisinde Çin'le Avrupa arasındaki her lokasyonda dahil ürünleri ulaştırmayı hedefliyorlar" diye konuştu.

ÇİN'İN PROJESİ ANTALYA'YA DA GELİYOR

Buradaki bağlantı noktalarından birinin de Türkiye olduğuna dikkat çeken Port Akdeniz Genel Müdürü Özgür Sert, şöyle konuştu:

"Sadece demiryoluyla değil, deniz yoluyla da birleştirecekler, Kuzey Afrika'ya ulaştırmak üzere. Antalya da en uygun yerlerden birisi. Bu konuda demiryollarıyla ilgili hem rehabilitasyon hem de işletmecilik konusunda yeni mevzuatlar hazırlandı ve yürürlüğe girdi. Sadece bir eksiğimiz kaldı. Isparta ve Burdur'da üç demiryolu hattı var ve bunlar henüz Antalya'ya inmedi. Bunların Antalya'ya inmesi şehrin ve bölge şehirlerinin kalkınması için önem taşıyor. Çünkü biz bu bölgede ciddi şekilde maden üretiyoruz. 2.5 milyon tonluk mal taşıması hali hazırda karayoluyla gerçekleştiriliyor. Bu hem sürdürülebilirlik, hem doğanın korunması, hem ticaretin daha uygun maliyetlerde gerçekleşmesi anlamında herkes için gerçekten çok önemli bir değer."

DEMİRYOLUNDA YÜK TERCİHİ

Isparta ve Burdur'la beraber İç Anadolu'nun büyük kısmının da Antalya'dan çıkış yapacağını dile getiren Özgür Sert, “Ama bu demiryolununun liman işletmesine kadar gelmesi önemli. Liman işletmesine kadar projelerde iniyor. Tünektepe'nin arkasından demiryolu limanının batı yakasına kadar inmesi öngörülüyor. Bu bölgenin kalkınması için en önemli hususlardan biri bu. Antalya'nın Manavgat üzerinden Konya'ya bağlanması projesi var. 2 konu arasında tercih yapılacak olursa yük taşımacılığından yana kullanılmasını istiyoruz. 2017'de kazmanın vurulmasını beklediğimiz, heves ettiğimiz temel değer bu" dedi.

KRUVAZİYERDE HEDEF 500 BİN

Geçen yıl kruvaziyer turizminin oransal olarak değerlendiremeyecek kadar çok farklı gerçekleştiğini belirten Sert, şunları ekledi:

"İçinde bulunduğumuz konjonktürde turizm zorlandı. Ama bunun 2017 ve 2018'de yukarı doğru çok ciddi ivmeleneceğini ve daha iyi rakamlara ulaşacağını ümit ediyoruz. Bizim hedefimiz Antalya'da 500 bin yolcuya ulaşmak. Mevcut liman işletmemizin kapasitesi de buna müsait. Devletin de belediyelerin de birtakım yatırım planları var bu konuda ve şehre yapılan her yatırımın fayda sağlayacağına inanıyoruz."

DHA