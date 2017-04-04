Antalya turizmindeki en büyük kayıp Avrupa pazarında

ANTALYA'ya yılın 3 ayında gelen turist sayısı yüzde 27 azalırken, en büyük kayıp Avrupa pazarında yaşandı. Almanya yüzde 54 düşüşle ilk sırada yer alırken, diğer Avrupa ülkelerinden gelen turist sayısı da ciddi düzeyde geriledi.

Önceki yıllarda 12 milyonu aşkın turisti ağırlayan Antalya, geçen yıl Rusya ile yaşanan kriz ve Avrupa'daki kısmi düşüşlerle 6.5 milyon yabancı misafiri konuk etti. 2016'yı tarihinin en kötü yılı olarak gösteren sektörün 2017'nin 3 ayındaki verileri, geçen yılın da daha gerisinde seyrediyor. Bu yıl yaşanan düşüşün nedeni ise başta Almanya olmak üzere Avrupa pazarındaki gerileme.

ALMANYA'DA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Milliyetlere göre dağılıma bakıldığında geçen yıl 3 aylık dönemde 202 bin olan Alman turist sayısı yüzde 54'lük düşüşle 92 binde kaldı. Almanya bu büyük düşüşe rağmen ilk üç ayda Antalya'ya en çok turist gönderen ülke oldu. Toplam turist sayısının yüzde 27'sini Alman turistler oluşturdu. Almanya'nın mart ayındaki düşüşü ise yüzde 58 oldu. Geçen yıla göre 63 bin kayıpla bu martta gelen Alman sayısı 46 binde kaldı.

KRİZ YAŞANAN HOLLANDA GERİLEDİ

Seçimler ve Türkiye'deki referandum nedeniyle siyasi krizin yaşandığı Hollanda'dan mart ayında gelen turist sayısı yüzde 41 geriledi. Hollanda'dan geçen yıl martta 7 bin 191 turist gelirken, bu yıl 4 bin 223 turist geldi. Hollanda'dan 2017 Ocak-Mart döneminde gelen toplam turist sayısı ise yüzde 44 oran ve 7 bin 475 kişi kayıpla 9 bin 427 kişide kaldı.

RUSYA VE UKRAYNA ARTIŞTA

En çok turistin geldiği ikinci ülke ise geçen yıl büyük kriz yaşanan Rusya oldu. Rusya'dan üç ayda toplam 52 bin 491 turist gelirken, geçen yıla göre 45 binin üzerinde turist sayısı ve yüzde 672 gibi büyük bir artış kaydedildi. Rusya'dan mart ayında gelen turist sayısındaki artış yüzde 816 olurken, 21 bin 661 kişi artışla 24 bin 314'e yükseldi.

Üç aylık dönemde artış gösteren ikinci ülke ise Ukrayna oldu. Geçen seneye göre yüzde 27 artışla Ukrayna'dan 4 bin turist geldi. Mart ayında ise bu ülkeden yüzde 53 artışla 1717 turist geldi. Küçük bir artış da yüzde 12 oran ve 2 bin 685 turist sayısıyla KKTC'de yaşandı. KKTC'nin mart artışı yüzde 12 olurken 777 turist geldi.

AVRUPA ÜLKELERİNDE CİDDİ KAYIP

Avrupa pazarında Almanya'dan sonra en çok turistin geldiği İngiltere'den yüzde 42 kayıpla 14 bin 811 İngiliz geldi. Danimarka'dan yüzde 33 kayıpla 7 bin 900 turist geldi. Norveç'te yüzde 31, Belçika'da yüzde 57, Avusturya'da yüzde 57, İsviçre'de yüzde 63, İsveç'te yüzde 57 gibi çok yüksek oranlarda kayıplar oluştu.

Mart ayında Avrupa ülkelerindeki düşüş oranı daha yüksek oldu. İngiltere yüzde 49, Danimarka yüzde 47, Norveç yüzde 38, Belçika yüzde 66, Avusturya yüzde 64, İsveç yüzde 66, İsviçre yüzde 72, Fransa yüzde 40 geriledi.

İRAN VE İSRAİL DÜŞTÜ

Nevruz Bayramı döneminde kent turizminde önemli canlılık gösteren İranlı turistlerde üç aylık verilere bakıldığında geçen yıla göre yüzde 22'lik gerileme yaşandı. Yaklaşık 8 bin 500 turist kaybıyla İran'dan 30 bin turist geldi. Ortadoğu'da İsrail pazarı da yüzde 18 düştü. 2 bin 900 kişi kayıpla bu yıl ilk üç ayında 13 bin 165 İsrailli geldi. Mart ayında ise İran'da yüzde 22, İsrail'de ise yüzde 47 düşüş gözlendi.

DHA