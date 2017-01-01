Antalya, yeni yılı sessiz ve üst düzey güvenlik önlemleriyle karşıladı

ANTALYA, 2017 yılını sessiz ve üst düzey güvenlik önlemleri ile karşıladı.

Ülke genelindeki terör saldırıları nedeniyle hiçbir meydan kutlamasının düzenlenmediği Antalya’da, 2017 yılı sessiz karşılandı. Her yılbaşı gecesi konser ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan Cumhuriyet Meydanı, bu yıl boş kaldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, Antalya Valiliği ve Cumhuriyet Meydanı’na çıkan ana ve ara yolları araç trafiğine kapatarak önlem aldı. Demir bariyerlerle kapıtalın yollarda arama noktaları oluşturuldu. Meydana gitmek isteyen vatandaşlar yaya bir şekilde arama noktalarından tek tek aranarak geçebildi. Kentin en işlek noktaları ise bu yıl yerini derin bir sessizliğe bıraktı.

VALİ GÖREVİ BAŞINDAKİ MEMURLARA ÇİKOLARA İKRAM ETTİ

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek ile yılbaşına görevleri başında giren kamu görevlilerini ziyaret etti. Vali Karaloğlu ilk olarak Bahçelievler Polis Karakolu’ndaki polisleri ziyaret etti. Burada motosikletli polislerle bir süre sohbet eden Karaloğlu, daha sonra 112 Acil Sağlık Komuta Merkezi ve Antalya Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi ve MOBESE dairesini ziyaret etti. Memurlarla bir süre sohbet eden Vali Karaloğlu, personele başarılar diledi.

Daha sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na geçen Karaloğlu, burada itfaiyecilerin ikram ettiği çiğköftenin tadına baktı. Vali Karaloğlu, son olarak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret ederek buradaki sağlık çalışanlarına görevlerinde başarılar diledi. Vali Münir Karaloğlu, sağlık çalışanlarına çikolata ikram etti.

DHA