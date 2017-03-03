Antalya'da 5.5 kilo eroin ele geçirildi

ANTALYA'da polis 5 kilo 620 gram eroin ele geçirirken, 3 kişi tutuklandı.

Antalya'da bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Hazırlıkların ardından eş zamanlı düzenlenen operasyonda 2 kişi Döşemealtı İlçesi'nde, bir kişi İstanbul'da gözaltına alındı. Eğitimli köpekler kullanılarak yapılan aramada 11 paket halinde, toplam 5 kilo 620 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişi sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

DHA