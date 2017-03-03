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İstanbul Haberi: Antalya'da 5.5 kilo eroin ele geçirildi

Antalya'da 5.5 kilo eroin ele geçirildi
14:313 Mart 2017
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Antalya'da 5.5 kilo eroin ele geçirildi
Antalya'da 5.5 kilo eroin ele geçirildi

ANTALYA'da polis 5 kilo 620 gram eroin ele geçirirken, 3 kişi tutuklandı.
Antalya'da bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Hazırlıkların ardından eş zamanlı düzenlenen operasyonda 2 kişi Döşemealtı İlçesi'nde, bir kişi İstanbul'da gözaltına alındı. Eğitimli köpekler kullanılarak yapılan aramada 11 paket halinde, toplam 5 kilo 620 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 kişi sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

 

DHA

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