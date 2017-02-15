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Antalya Haberi: Antalya’da çalılık yangını korkuttu

Antalya’da çalılık yangını korkuttu
23:4615 Şubat 2017
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Antalya’da çalılık yangını korkuttu
Antalya’da çalılık yangını korkuttu

ANTALYA’da otluk ve çalılık alanda çıkan yangında arı kovanları yandı, bir ahır ise zarar gördü.
Muratpaşa İlçesi Zümrütova Mahallesi 1905 Sokak’ta çalılık ve otluk alanda saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangının etkili olduğu alanda plastik sera ve gecekonduların olması paniğe neden oldu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Alevlerin sardığı Faruk Uslu'ya ait ahırdaki 6 küçükbaş hayvan tahliye edildi. Bazı çevre sakinlerinin de yardımıyla ekipler, yaklaşık 1 saatte yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında, ahır ile yanında bulunan arı kovanları yanarak zarar gördü.
Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

DHA

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