Antalya'da denizde 30 kaçak yakalandı

ANTALYA’da, yasadışı yollardan yurtdışına gitmeye çalışan çoğunluğu Suriyeli 30 kaçak, denizde sürat teknesinde yakalandı.

Alanya açıklarında akşam saatlerinde seyir halindeki bir yük gemisinden, içinde çok sayıda insan bulunan tekne ihbarı yapıldı. Bunun üzerine Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler belirtilen bölgeye gitti. Sahil Güvenlik ekipleri, uluslararası sulardaki bir sürat teknesinde çoğunluğu Suriyeli ve aralarında Iraklı, İranlı ve Afgan uyruklu 30 kaçağı yakaladı. Uzun süre denizde kaldıkları, bu nedenle açlık ve susuzluktan bitkin düştükleri belirlenen kaçaklar sahil güvenlik botlarına alındı.

Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na götürüleceği belirtilen kaçakların deniz yoluyla Kıbrıs’a oradan da Avrupa ülkelerine gitmeyi planladıkları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA