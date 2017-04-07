Antalya'da denizde 30 kaçak yakalandı (2)

AÇIK DENİZDE 4 GÜNDÜR SÜRÜKLENİYORLARDI

Antalya'nın Alanya İlçesi'nin 50 mil açığında yakalanan 2’si kadın, 5’i çocuk, 30 kaçak, Sahil Güvenlik botuna alındıktan kısa süre sonra, kendilerini taşıyan tekne battı. Kaçaklar, Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na getirildi.

Yapılan ilk araştırmada kaçakların Mersin’de kaldıkları ve 2 Nisan’da Kıbrıs üzerinden Avrupa ülkelerine gitmek amacıyla biri Türk, diğeri Suriyeli 2 kişiyle, kişi başı 1000 dolara anlaştıkları belirlendi. Kaçakların 2 tekneyle Mersin’den yola çıktıkları bildirildi. Sahilden 20 mil açıkta Suriyeli insan tacirinin teknenin yakıtının bittiğini söyleyerek, diğer tekneye geçip kaçtığı iddia edildi.

Açık denizde arızalı tekneyle 4 gündür sürüklendikleri ifade edilen kaçaklara, Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’nda yemek ve battaniye verildi. Kaçakların işlemlerinin ardından polise teslim edileceği belirtildi.

DHA