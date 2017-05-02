Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu

ANTALYA'da denizde, 68 yaşındaki Mustafa Tökmeci'nin cesedi bulundu.

Muratpaşa İlçesi açıklarında turist gezdiren günübirlik tur teknesi çalışanları, saat 18.00 sıralarında falezlere yakın noktada hareketsiz bir kişiyi fark etti. Kıyıya yaklaşan tekne çalışanları, denizdeki kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Karadan cesede ulaşamayan ekipler, deniz polisinden yardım istedi. Ancak tekne çalışanları bu sırada cesedi sudan çıkararak tekneye alıp Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi.

Yapılan incelemede cesedin 68 yaşındaki Mustafa Tökmeci'ye ait olduğu belirlendi. Ceset, limanda Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Akdeniz Üniversitesi Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Diyabet hastası olduğu ve Şarampol Caddesi'ndeki evinde tek başına yaşadığı öğrenilen Tökmeci'nin, falezlerden manzara izlerken düştüğü tahmin ediliyor.

DHA