Antalya'da FETÖ'den toplam 1499 kişi tutuklandı

ANTALYA'da FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında toplam 3 bin 987 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 1499 kişi tutuklandı.

Antalya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz'da FETÖ/PDY'nin darbe girişimi nedeniyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'anayasayı ihlal', 'cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek', 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs', 'halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyana tahrik' suçlarından başlatılan soruşturmaların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda 4 kişinin gözaltında, 1499 kişinin tutuklandığı, 450 kişinin ise firarda bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"1214'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 1830 kişi serbest bırakıldı. 422 kamu görevlisi açığa alınırken, 1807 kişinin ise ihraç/iş akdi feshedildi. 19 kişi emekliliğe sevk edilirken, 352 kamu görevlisi göreve iade edildi. Toplam adli işlem sayısı 3 bin 987, idari işlem sayısı ise 2 bin 620'dir."

DHA