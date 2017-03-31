Antalya'da FETÖ'den toplam 1526 kişi tutuklandı

ANTALYA'da, 15 Temmuz'daki darbe girişminin ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında toplam 1526 kişi tutuklandı.

Antalya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz'da FETÖ/PDY'nin darbe girişimi nedeniyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'anayasayı ihlal', 'cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek', 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs', 'halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyana tahrik' suçlarından başlatılan soruşturmaların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda 20 kişinin gözaltında, 1526 kişinin tutuklandığı belirtilen açıklamada, "Toplam adli işlem sayısı 4 bin 84'tür" denildi.

DHA