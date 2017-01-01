Antalya'da herkes büyük ikramiyeyi kazanan talihliyi soruyor

MİLLİ Piyango'nun Yılbaşı Özel Çekilişi'nde 60 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği 2796288 numaralı çeyrek biletlerden birinin Antalya'da satılması, kentte heyecan uyandırdı. Herkes büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kim olduğunu merak ediyor.

Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Yalçın Sayar, Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nce 31 Aralık 2016 yılbaşı akşamı gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek biletlerden birinin Antalya'da satıldığını belirterek, "Antalya'nın şanslı illerden olduğunu söylemiştik" dedi. Biletin hangi bayiden ve kime satıldığı konusunda şu anda ellerinde bir bilgi olmadığını belirten Yalçın Sayar, şunları söyledi:

"Antalya bilet satışı bakımından Türkiye'de ilk dört arasında. Bu yıl 1 milyonun üzerinde bilet satılacağını tahmin etmiştik. Bu tahminimiz doğru çıktı. Antalya'ya büyük ikramiyenin de çıkacağını, Antalya'nın şanslı illerden olduğunu söylemiştik. Bu tahminlerimiz de doğru çıktı. Şimdi Antalya talihlisini arıyor. Bileti kimin sattığını ancak 2 Ocak günü Milli Piyango İdaresi'nden öğrenebiliriz. Ya da bayi kendi faturalarından bunu tespit edebilir. Ancak bizim elimizde şu anda bu bileti kimin sattığına ilişkin bilgi yok."

Antalya'da korsan bilet satışı olmadığını belirten Sayar, "Antalya'dan herkes gönül rahatlığıyla biletini alabilir. Nitekim büyük ikramiye de Antalya'mızda satılan biletlerden birine isabet etmiştir. Büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek biletlerden birinin Antalya'da satılması bizleri sevindirdi. Talihlimizden Antalya'mıza yatırım bekliyoruz" dedi.

DHA