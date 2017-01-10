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Konya Haberi: Antalya'da kar nedeniyle yollar kapandı (5)

Antalya'da kar nedeniyle yollar kapandı (5)
16:1410 Ocak 2017
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Antalya'da kar nedeniyle yollar kapandı (5)
Antalya'da kar nedeniyle yollar kapandı (5)

AKSEKİ SEYDİŞEHİR YOLU KAPANDI
Antalya- Konya karayolunun geçiş noktası 1825 rakımlı Alacabel mevkii ve Akseki merkezde yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı 40 santimi geçerken, Akseki- Seydişehir karayolu ulaşıma kapandı.
Trafik ekipleri Akseki kavşağından itibaren yolu kapatırken, araçların geçişine izin verilmiyor. 
Kar yağışının yoğun şekilde etkisini sürdürdüğü Akseki genelinde, okulların yarın 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi. Tatil kararı belediye anons sisteminden halka duyuruldu.

DHA

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