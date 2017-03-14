Antalya'da korkutan orman yangını

ANTALYA'da Beydağları Sahil Milli Park'ta orman yangını çıktı. Bölgede yol olmaması nedeniyle orman işçilerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Antalya Kemer karayolu üzerindeki Beydağları Sahil Milli Parkı'nda öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Yangının derin bir vadide olması ve araç ulaşımına uygun olmaması nedeniyle orman ve itfaiye ekipleri araçlarıyla yangına müdahale edemedi. Yangın söndürme çalışmalarına 15 orman işçisi tırmıklarıyla müdahale etti. Yangının kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarına başlandığı kaydedildi.

DHA