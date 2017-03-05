Antalya'da maraton heyecanı (3)

ZAFER, RUS NATALİA GYURTEN İLE SERDAR ÇETİN'İN

Antalya'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu Fetih Koşusu'nu kadınlarda Rus Natalia Gyurten, erkeklerde Serdar Çetin kazandı. 11 bin 200 kişinin katıldığı yarışta sporcular, Sakıp Sabancı Bulvarı, Konyaaltı Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Işıklar Caddesi, Eski Lara yolu, Düden Parkı, deniz kıyısından arıtma tesisine kadar yer alan güzergahtakı, 10, 21 ve 41 kilometrelik parkurda birincilik için mücadele etti.

Antalya Kültür Merkezi'ndeki bitiş çizgisine kadınlar maratonda 3 saat 11 dakika 48 saniyeyle ilk ulaşan Rus vatandaşı Natalia Gyurten oldu. 3 saat 36 dakika 47 saniyeyle Anıl Dertli ikinci, 3 saat 38 dakika 38 saniyeyle Vesile Yılmaz üçüncü oldu. Erkeklerde ise Serdar Çetin 2 saat 37 dakika 2 saniyeyle birinciliği elde etti. Erkeklerde Murat Kaya 2 saat 39 dakika 47 saniyeyle ikinci, Mehmet Aydıngör 2 saat 42 dakika 32 saniyeyle üçüncülüğü elde etti.

Yarı maraton kadınlarda Yayla Kılıç 1 saat 21 dakika 53 saniyeyle birinci, Nursel Karataş 1 saat 22 dakika 38 saniyeyle ikinci, Nevin Şahin ise 1 saat 23 dakika 30 saniyeyle üçüncü oldu. Erkeklerde Türk vatandaşı Fetene Alemu Regasa 1 saat 11 dakika 24 saniyeyle birinciliği, Mehmet Soytürk 1 saat 12 dakika 10 saniyeyle ikinciliği, Ramazan Boztancı 1 saat 12 dakika 27 saniyeyle üçüncülüğü elde etti.

10 kilometre koşusunda ise kadınlarda Cristin Wilken 42 dakika 12 saniyeyle birinci, Nağme Burguç 45 dakika 23 saniyeyle ikinci, Selma Akgün 45 dakika 45 saniyeyle üçüncü oldu. Erkeklere ise Tilahun Vorkualiyev 32 dakika 11 saniyiyle birinciliği, Eren Cankaya 33 dakika 25 saniyeyle ikinciliği, Emircan Şahin 35 dakika 16 saniyeyle üçüncülüğü kazandı.

Engellilerde kadınlarda Hamide Kurt, erkeklerde Enes Cantay birinci oldu. Bitiş çizgisinde ulaşanlara madalya verildi. Etkinlik alanında Kolpa adlı grup sevilen şarkılarını seslendirdi. Etkinlik sonunda dereceye girenlere ödüllerini vali yardımcısı Salih Gürhan ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu verdi. Törende farklı yaş kategorilerinde dereceye girenlere de ödül verildi.

DHA